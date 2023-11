Comparte

Este lunes el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, conversó en La Mañana de Agricultura sobre la propuesta de nueva Constitución y la citación de Miguel Crispi a la comisión investigadora por el Caso Convenios.

Respecto de esto último el parlamentario criticó que «hoy día el estándar que tienen estos jóvenes que están en el Gobierno, desde el punto de vista de la ética deja bastante que desear. No vengan a justificar, yo escucho personas que justifican esto. Lo de Crispi es impresentable, estos eran los jóvenes que iban a venir a cambiar la política, que la iban a transparentar».

«Lo que hemos visto es una serie de anomalías, corrupciones, nepotismo, tráfico de influencias. Son jóvenes, no me imagino como van a ser en 20 o 30 años más si siguen esta carrera», criticó el parlamentario.

Respecto de la comparecencia del asesor del segundo piso de La Moneda, Jouannet señaló que «vamos a ver que responsabilidad efectivamente tiene desde el punto de vista político en el Caso Convenios. Más allá de que encuentro impresentable que no se haya presentado, uno tiene que sin ninguna carga».

Propuesta Constitucional

En la instancia el parlamentarios además abordó el proceso constitucional, señalando que «hemos dicho que este texto, si se lee es mejor que la Constitución actual, no es perfecto, pero todo se mejora. El mundo va cambiando y los tiempos son distintos, este texto es mejor».

«Es un texto que recoge nuestra tradición constitucional pero que además supera a nuestra Constitución, porque tiene muchos aspectos que son mejores. Por eso nosotros dijimos que vamos a estar a favor», advirtió el presidente de Amarillos.

«La democracia necesita valentía, no hubo valentía en el proceso anterior, ni en el tema de los expertos. Nosotros dijimos que si no están los expertos esta mesa la rompemos, finalmente terminamos con una cuestión mixta y no hay valentía ahora. El tema es valentía», sentenció.